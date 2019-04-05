Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США

Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США

Покупка российских ЗРК С-400 выгоднее для Анкары, чем сделка с США по ЗРК Patriot. Эта тема «закрыта», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Заявления США по данному вопросу ошибочны. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», — сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что предложение американской стороны не такое выгодное и что Турция на данный момент в нем не заинтересована.

Турция заключила контракт на покупку у России четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. Они должны быть развернуты на территории страны в октябре 2019 года.

США убеждают Турцию отказаться от российских комплексов в пользу Patriot. Анкара подчеркивает, что американские ЗРК стоят дороже. В начале апреля Пентагон приостановил поставку истребителей F-35 Турции из-за ее сделки с Россией. После этого вице-президент США Майк Пенс говорил, что Турция должна сделать выбор между членством в НАТО и покупкой российского оружия.