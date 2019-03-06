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Политика ,  
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Эрдоган не исключил покупки у России систем С-500 после сделки по С-400
Сделку по С-400 можно считать завершенным делом, подчеркнул президент Турции. Из-за этой сделки Вашингтон обещал пересмотреть сделки по вооружению с Анкарой
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у России зенитных ракетных систем С-500, этого не исключил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 24. Эрдоган подчеркнул, что сделка по поставкам систем С-400 — это завершенное дело и «все обговорено».

«Тема с [системами] С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее, — заявил турецкий лидер. — Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500» (цитата по NTV).

«Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано <...> отказаться от сделки было бы безнравственно», — добавил он.

В декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Позже стало известно, что США предложили Турции купить американские комплексы Patriot за $3,5 млрд. Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует разорвать контракт с Россией.

В интервью Эрдоган отметил, что покупку Patriot Турция обсуждала еще с бывший американским президентом Бараком Обамой.

«С [президентом США Дональдом] Трампом тоже обсуждали. Мы сказали, если можете дать — давайте. Но есть условие — совместное производство и передача технологии. Иначе выйдет «Мы тебе дадим комплексы, но ключ от них будет у нас». Простите, но так не получится», — добавил президент Турции.

Он отметил, что США не должны пытаться повлиять на Турцию торговыми мерами, так как Анкара подготовила собственные меры.

Летом 2018 года Эрдоган говорил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину «совместно производить системы С-500». Об ответе президента Рссии Эрдоган не сообщил.

Вашингтон ранее предупреждал, что закупка Анкарой С-400 у России может поставить под угрозу сделку по вооружению между Турцией и США. 5 марта американский президент Дональд Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций, объяснив это решение «уровнем экономического развития» Турции.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: ЗРК С-400, С-500
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