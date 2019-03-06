Эрдоган не исключил покупки у России систем С-500 после сделки по С-400

Эрдоган не исключил покупки у России систем С-500 после сделки по С-400

Сделку по С-400 можно считать завершенным делом, подчеркнул президент Турции. Из-за этой сделки Вашингтон обещал пересмотреть сделки по вооружению с Анкарой

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у России зенитных ракетных систем С-500, этого не исключил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 24. Эрдоган подчеркнул, что сделка по поставкам систем С-400 — это завершенное дело и «все обговорено».

«Тема с [системами] С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее, — заявил турецкий лидер. — Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500» (цитата по NTV).

«Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано <...> отказаться от сделки было бы безнравственно», — добавил он.

В декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Позже стало известно, что США предложили Турции купить американские комплексы Patriot за $3,5 млрд. Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует разорвать контракт с Россией.

В интервью Эрдоган отметил, что покупку Patriot Турция обсуждала еще с бывший американским президентом Бараком Обамой.