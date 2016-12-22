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Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot
Политика, 05:51
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Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot
Сделка по продаже Турции ракетных комплексов Patriot на $3,5 млрд получила одобрение Госдепа. Ранее глава МИД Турции заявил, что контракт с Москвой на покупку российских ЗРК С-400 «дело решенное» и не может быть отменен
Пуск ракеты ЗРК MIM-104 Patriot (Фото: Richard Chung / Reuters)

Государственный департамент США одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot MIM-104E. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency).

Общая сумма сделки — $3,5 млрд. Уведомление о возможности продажи комплексов направлено в конгресс США.

«Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции. Турция не должна испытывать трудностей с внедрением этой системы в свои вооруженные силы», — говорится в пресс-релизе.

«Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе», — считают американские военные.

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В декабре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400 на $2,5 млрд. Против этой сделки активно выступали США, которые угрожали отменить поставки истребителей F-16 и F-35. О приобретении самолетов Анкара договорилась с Вашингтоном еще до заключения договора с Москвой. Кроме того, в США допустили введение санкций против потенциальных покупателей российских ЗРК.

В ноябре 2018 года глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является «решенным делом», сделка с Москвой не может быть отменена.

Тогда же председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35. «Чтобы Турция оставалась в программе F-35, она не может продвигаться вперед с закупками российской системы, известной как С-400», — сказал он тогда.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ЗРК Patriot , Госдеп США , сделка
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