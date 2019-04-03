Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Сделка Анкары и Москвы «подрывает альянс» Турции и НАТО, заявил Пенс. От турецких властей он потребовал выбрать: либо участие в блоке, либо покупка С-400

Майк Пенс (Фото: Michael Dalder / Reuters)

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой. Об этом американский чиновник заявил на мероприятии Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает Reuterts.

«Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?» — заявил Пенс.

Накануне о том, что Вашингтон надеется урегулировать спор с Анкарой по поводу российских зенитных ракетных систем, говорил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. По его мнению, стороны смогут найти выход из ситуации, и Соединенные Штаты в итоге уговорят Турцию приобрести американскую систему обороны Patriot вместо С-400.

При этом еще два месяца назад, в феврале, турецкий лидер Реджеп Эрдоган утверждал, что отказываться от сделки с Москвой Анкара не собирается.