Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

Министерство обороны США заявило о прекращении поставок материалов Турции для истребителя F-35. Причиной стало нежелание Анкары отказываться от покупки российской системы С-400

Фото: Ross D. Franklin / AP

В официальном заявлении представителя американского военного ведомства, на которое ссылается агентство Reuters, указывается, что система С-400, которую намерена купить Турции, несет угрозу для безопасности самолета F-35. В этой связи Пентагон приостанавливает поставку оборудования и деталей для этого истребителя.

По данным агентства Bloomberg, речь идет о приостановке поставок тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были готовиться к полетам на F-35. Сами самолеты по-прежнему находятся на базе ВВС США в Аризоне.

Турция является одним из участников проекта по созданию F-35. 10 турецких компаний производят запчасти для этой машины. В Вашингтоне допускают выход Анкары из программы и заявляют, что готовы найти замену.

В Вашингтоне уже два года пытаются убедить Турцию отказаться от покупки С-400 и приобрести взамен системы Patriot. Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения.