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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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Политика ,  
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Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot

США в скором времени удастся убедить Турцию отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot, что в дальнейшем позволит Вашингтону продать Анкаре истребители F-35, поставки которых оказались под вопросом. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан, передает Reuters.

«Я ожидаю, что мы решим эту проблему, так что они будут иметь надлежащее военное оборудование, то есть Patriot и F-35», — сказал он.

По его словам, Штаты находятся в ожидании момента, когда Турции можно будет поставить предназначенные для этой страны истребители F-35, которые сейчас находятся на американской базе «Люк» в штате Аризона.

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Эрдоган не исключил покупки у России систем С-500 после сделки по С-400

США уже два года пытаются убедить Турцию отказаться от покупки С-400 и приобрести взамен системы Patriot. Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения. 1 апреля Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Россией по С-400.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что комплексы С-400 будут развернуты на территории Турции в октябре текущего года, а пока турецкие военные подбирают места для их размещения. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, а также безопасностью НАТО.

Теги: Пентагон США, ЗРК С-400, Patriot
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