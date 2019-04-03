Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot

Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot

США в скором времени удастся убедить Турцию отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot, что в дальнейшем позволит Вашингтону продать Анкаре истребители F-35, поставки которых оказались под вопросом. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан, передает Reuters.

«Я ожидаю, что мы решим эту проблему, так что они будут иметь надлежащее военное оборудование, то есть Patriot и F-35», — сказал он.

По его словам, Штаты находятся в ожидании момента, когда Турции можно будет поставить предназначенные для этой страны истребители F-35, которые сейчас находятся на американской базе «Люк» в штате Аризона.

США уже два года пытаются убедить Турцию отказаться от покупки С-400 и приобрести взамен системы Patriot. Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения. 1 апреля Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Россией по С-400.