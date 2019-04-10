Эрдоган допустил получение Турцией С-400 до июля

Россия может ускорить поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Изначально они были запланированы на июль этого года

ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции были запланированы на июль этого года, однако они могут быть ускорены. Об этом заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Москву, передает газета Daily Sabah. По его словам, у многих стран возникли вопросы относительно решения Турции по покупке С-400 у России.

«Эта сделка закрыта, все готово. Поставки систем противоракетной обороны С-400 должны были состояться в июле, но это может произойти и раньше», — сказал Эрдоган. Покупка С-400 связана с внешними угрозами безопасности Турции, сделка не направлена против какой-либо страны и никому не позволительно судить о «суверенном выборе Анкары», добавил президент.

Эрдоган отметил, что НАТО, несмотря на требования Турции к альянсу о поддержке ее обороноспособности, не дало положительного ответа, что привело к тому, что Анкара вынуждена была искать альтернативу.

Хотя США и Турция расходятся по вопросу С-400, НАТО рассматривает эту сделку как суверенное решение Анкары, подчеркнул турецкий лидер. «Мы являемся одной из сильнейших стран — членов НАТО. Когда в наш адрес звучит критика, почему никто не упоминает о Турции в этом ключе? Я имею в виду, почему у одной из сильнейших стран — членов НАТО не должно быть мощных систем ПРО?» — задался вопросом Эрдоган.