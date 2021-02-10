Глава МИД Германии предостерег от «разрушения мостов» с Россией

Хайко Маас (Фото: John Thys / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге заявил о необходимости задуматься о том, к чему приведет отказ от реализации проекта газопровода «Северный поток-2».

«Те, кто ставят «Северный поток — 2» под вопрос, должны учитывать, какие геостратегические последствия это будет иметь, и что это будет означать с точки зрения влияния Европы на Россию», — сказал он (цитата по Reuters).

По мнению Мааса, если строительство газопровода свернуть, это «сведет друг с другом Россию и Китай».

По словам главы МИД Германии, он выступает против того, чтобы «рушить мосты» с Россией: «Это не только неправильно, но и опасно».