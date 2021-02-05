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Политика ,  
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Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью разделяет» позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по газопроводу «Северному потоку-2». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с немецким лидером.

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — сказал Макрон. Он добавил, что приоритетами Франции и Германии в Европе являются обеспечение политики энергетического перехода в соответствии с их обязательствами в этой области и укрепление суверенитета двух стран.

Также французский лидер выступил за формирование европейской энергетической стратегии, которая должна укрепить суверенитет и энергоснабжение Европы.

В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»
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Фото:Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / ТАСС

Меркель заявила, что Германия продолжает поддерживать проект строительства «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с судом над оппозиционером Алексеем Навальным и санкции США против газопровода.

США ввели санкции против строительства газопровода при президенте Дональде Трампе. Новый президент Джо Байден также выступил с критикой строительства. Он считает проект «плохой сделкой для Европы». Как писала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в администрации США, Вашингтон может снять санкции, если страна предложит механизм для защиты интересов Украины.

Ангела Меркель называла санкции против газопровода неуместными.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за тем, какое «грубое, незаконное» давление оказывают США на строителей газопровода. В Москве заверили, что строительство газопровода продолжится.

Эмманюэль Макрон Ангела Меркель Франция Германия Северный поток-2
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