Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью разделяет» позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по газопроводу «Северному потоку-2». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с немецким лидером.

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», — сказал Макрон. Он добавил, что приоритетами Франции и Германии в Европе являются обеспечение политики энергетического перехода в соответствии с их обязательствами в этой области и укрепление суверенитета двух стран.

Также французский лидер выступил за формирование европейской энергетической стратегии, которая должна укрепить суверенитет и энергоснабжение Европы.

Меркель заявила, что Германия продолжает поддерживать проект строительства «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с судом над оппозиционером Алексеем Навальным и санкции США против газопровода.