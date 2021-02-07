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Дело Навального ,  
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Боррель после возвращения из Москвы заговорил о санкциях

Россия не захотела воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС, и теперь он будет вынужден подумать о последствиях, заявил Боррель. Ранее он впервые за три года посетил Москву и провел переговоры с Лавровым
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: John Thys / Pool Photo via AP)

Главы европейских МИДов в ходе предстоящей 22 февраля встречи могут принять решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Об этом в своем блоге заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы обсудим эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как и всегда, именно страны — участницы [Евросоюза] должны принять решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — написал Боррель.

Он напомнил, что в декабре прошлого года ЕС утвердил новый режим персональных санкций, который предполагает введение ограничений за нарушение прав человека.

Такое заявление Боррель сделал после возвращения из Москвы, где он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам главы европейской дипломатии, эта встреча показала, что «Россия все больше отделяется от Европы». «Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях», — написал он.

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Жозеп Боррель

По словам Борреля, из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя опустились до самого низкого за долгие годы уровня. Евросоюз крайне озабочен «внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека», отметил он. Глава дипломатии ЕС напомнил об обязательствах России, которые она приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. По его словам, то, что Евросоюз принуждает Москву их исполнять, не является вмешательством.

Лавров, в свою очередь, на встрече с Боррелем заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза. «Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому», — сказал глава российского МИДа. По словам министра, ранее к отношениям Москвы и Брюсселя существовал системный и всеобъемлющий подход, но он «был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке».

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Новый виток обсуждения введения санкций против России вызвали арест и тюремное заключение Навального по делу «Ив Роше», а также высылка европейских дипломатов из-за посещения несанкционированных митингов в его поддержку. Евросоюз требовал от Москвы расследовать возможное отравление оппозиционера ядом «Новичок» и освободить его, назвав приговор суда политически мотивированным. Германия, Польша и Швеция, чьи дипломаты были высланы из России, сочли действия российских властей необоснованными. Там добавили, что дипломаты лишь наблюдали за происходящим в стране, выполняя свои официальные рабочие задачи.

В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального неоднократно опровергали. Генпрокуратура объясняла отказ завести дело из-за случившегося с оппозиционером отсутствием доказательств. Ранее ведомство запросило у Германии, где лечился оппозиционер, данные об этом, однако та проигнорировала заданные вопросы и ответила лишь формально, заявили в Генпрокуратуре.

В ответ на призывы освободить Навального представитель МИДа Мария Захарова заявила, что иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела России. В ведомстве также указали, что «участие дипломатов в незаконных акциях» неприемлемо и не соответствует их дипломатическому статусу.

Автор
Виктория Полякова
Евросоюз санкции Алексей Навальный
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