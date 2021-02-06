Канцлер Австрии попросил не связывать Nord Stream 2 с делом Навального
«Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать «Северный поток-2», — сказал он. — Ошибается каждый, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать только российским интересам».
По мнению Курца, от реализации проекта выиграют не только Австрия и Германия, но и другие европейские государства. В связи c этим он призвал своих коллег с осторожностью подходить к данному вопросу и не идти против строительства газопровода.
В январе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство «Северного потока-2» из-за дела Навального. Кроме того, проект раскритиковал новый президент США Джо Байден. Он заявил, что данный проект является «плохой сделкой для Европы».