Канцлер Австрии попросил не связывать Nord Stream 2 с делом Навального

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Вена поддерживает мнение Берлина относительно строительства газопровода «Северный поток-2» и просит не связывать проект с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt an Sonntag.

«Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать «Северный поток-2», — сказал он. — Ошибается каждый, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать только российским интересам».

По мнению Курца, от реализации проекта выиграют не только Австрия и Германия, но и другие европейские государства. В связи c этим он призвал своих коллег с осторожностью подходить к данному вопросу и не идти против строительства газопровода.

В январе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство «Северного потока-2» из-за дела Навального. Кроме того, проект раскритиковал новый президент США Джо Байден. Он заявил, что данный проект является «плохой сделкой для Европы».