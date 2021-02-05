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Меркель пригрозила России санкциями и заявила о поддержке Nord Stream 2

Канцлер ответила на угрозы США в отношении «Северного потока-2»: она подчеркнула, что позиция Берлина остается неизменной, несмотря на ситуацию с Навальным. При этом ФРГ оставляет за собой право ввести персональные санкции
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / dpa / Global Look Press)

Германия может расширить персональные санкции в отношении лиц, причастных к преследованию оппозиционера Алексея Навального в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, сообщает Handelsblatt.

Меркель осудила ситуацию с Навальным, а также решение российских властей выслать трех европейских дипломатов, в том числе и представителя Германии, из-за их присутствия на несогласованных акциях протеста. «Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — подчеркнула она, передает Reuters.

При этом Меркель сказала, что, несмотря на разногласия по делу Навального, диалог с Россией не должен прерываться. «Несмотря на все разногласия, стратегически необходимо продолжать говорить с Россией по многим геополитическим вопросам», — приводит ее слова Handelsblatt.

В то же время Германия продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2», заявила она. «Это не повлияло на [нашу] позицию по «Северному потоку — 2», она остается неизменной и вы знаете нашу позицию федерального правительства по этому проекту», — сказала она.

Глава дипломатии ЕС оценил возможность новых санкций против России
Политика
Жозеп Боррель&nbsp;и Сергей Лавров

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, проходивших сегодня в Москве, осудил преследование оппозиционера Алексея Навального. При этом он отметил, что ни одна страна ЕС пока не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному. Дальнейшие шаги, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце февраля и на обзорной конференции по отношениям с Россией в марте, в которой примут участие лидеры стран Евросоюза.

21 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального. Ограничения предлагается ввести в первую очередь против структур и физлиц, причастных к решению об аресте. Также санкции должны быть введены против российских бизнесменов, связанных, по мнению Берлина, с Кремлем, членов ближайшего окружения президента и сотрудников российских СМИ, «которые обладают активами в ЕС и в настоящее время могут посещать Евросоюз», сочли евродепутаты. В то же время резолюции Европарламента не имеют обязательной силы и фактически являются лишь призывом к Совету ЕС.

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Автор
Георгий Тадтаев
санкции Германия Алексей Навальный
Материалы по теме
Глава дипломатии ЕС оценил возможность новых санкций против России
Политика
В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»
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