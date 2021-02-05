Меркель пригрозила России санкциями и заявила о поддержке Nord Stream 2

Канцлер ответила на угрозы США в отношении «Северного потока-2»: она подчеркнула, что позиция Берлина остается неизменной, несмотря на ситуацию с Навальным. При этом ФРГ оставляет за собой право ввести персональные санкции

Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / dpa / Global Look Press)

Германия может расширить персональные санкции в отношении лиц, причастных к преследованию оппозиционера Алексея Навального в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, сообщает Handelsblatt.

Меркель осудила ситуацию с Навальным, а также решение российских властей выслать трех европейских дипломатов, в том числе и представителя Германии, из-за их присутствия на несогласованных акциях протеста. «Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — подчеркнула она, передает Reuters.

При этом Меркель сказала, что, несмотря на разногласия по делу Навального, диалог с Россией не должен прерываться. «Несмотря на все разногласия, стратегически необходимо продолжать говорить с Россией по многим геополитическим вопросам», — приводит ее слова Handelsblatt.

В то же время Германия продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2», заявила она. «Это не повлияло на [нашу] позицию по «Северному потоку — 2», она остается неизменной и вы знаете нашу позицию федерального правительства по этому проекту», — сказала она.