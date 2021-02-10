Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
Глава МИД Германии предостерег от «разрушения мостов» с Россией Политика, 19:30 LVMH решил приостановить деятельность бренда Рианны Fenty Стиль, 19:24 ВС назначил рассмотрение иска об отмене масочного режима на 1 апреля Общество, 19:16 Илон Маск сообщил о покупке Dogecoin для своего сына Крипто, 19:09 Российская биатлонистка извинилась за выступление в эстафете на ЧМ Спорт, 19:09 Структуры Алишера Усманова выйдут на телеком-рынок Узбекистана Технологии и медиа, 19:05 Германия опровергла существование сделки с США по «Северному потоку-2» Бизнес, 18:48 Land Rover возродит экспедиционный Defender для гонки возле замка Авто, 18:39 Спор регионов из-за масок, дефицит мигрантов в поле. Главные новости РБК Общество, 18:36 Адвокат заявила об отсутствии информации об отъезде жены Навального Общество, 18:29 Эсминцы ВМС США покинули Черное море Политика, 18:27 Сборная России по биатлону заняла девятое место в стартовой гонке ЧМ Спорт, 18:24 Минобрнауки назвало зарплату пожаловавшейся Путину научной сотрудницы Общество, 18:19 ФТС взыскала с российского H&M более ₽3 млрд по делу о неуплате пошлин Бизнес, 18:19
Бизнес ,  
0 

Германия опровергла существование сделки с США по «Северному потоку-2»

Накануне немецкие экологи опубликовали письмо, в котором глава Минфина ФРГ предложил Вашингтону миллиардную сделку по «Северному потоку-2» в обмен на отказ от санкций. В правительстве это отрицают
«Газпром» GAZP ₽223,2 -1,99% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / AP
Фото: Hannibal Hanschke / AP

Германия не предлагала США каких-либо сделок, касающихся газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, передает Finanzen.at. По ее словам, речи о «каких-либо грязных сделках» не идет.

В сентябре Die Zeit сообщила, что министр финансов Олаф Шольц направил тогдашнему главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором предложил Вашингтону вариант отмены санкций против трубопровода в обмен на миллиардные инвестиции. Накануне, 9 февраля, экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обнародовала копию послания за подписью Шольца.

Письмо (.pdf) было направлено в августе прошлого года. В нем Шольц заявил о готовности «значительно увеличить общественную поддержку строительства» в Германии двух терминалов для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ), выделив на это до €1 млрд. В ответ он предложил Вашингтону заблокировать или отказаться от законопроекта, позволявшего США ввести ограничения против «Северного потока-2».

СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2
Политика
Фото:Carsten Koall / Getty Images

Исполнительный директор DUH Саша Мюллер-Креннер назвал такое запланированное предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». «Федеральное правительство <...> пытается обезопасить проект, наносящий исключительно вред окружающей среде и климату, растрачивая деньги налогоплательщиков», — заявил руководитель отдела энергетики DUH Константин Зергер.

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что власти приняли это сообщение к сведению. Она отметила, что кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по «Северному потоку-2», но не стала разглашать их содержание.

В августе прошлого года немецкая экологическая организация пыталась остановить строительство «Северного потока-2» через суд. В DUH посчитали, что власти при выдаче разрешения на строительство не учли новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. В декабре 2019 года строительство было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда. В январе 2020 года под американские санкции попало российское трубоукладочное судно «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель называла санкции против газопровода неуместными.

Автор
Наталия Анисимова
Германия Северный поток-2 санкции сделка США Стивен Мнучин
Материалы по теме
«Газпром» подтвердил сроки окончания монтажа «Северного потока-2» в Дании
Бизнес
В Дании назвали сроки окончания работ по «Северному потоку-2»
Бизнес
«Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter