Германия опровергла существование сделки с США по «Северному потоку-2»

Накануне немецкие экологи опубликовали письмо, в котором глава Минфина ФРГ предложил Вашингтону миллиардную сделку по «Северному потоку-2» в обмен на отказ от санкций. В правительстве это отрицают

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Германия не предлагала США каких-либо сделок, касающихся газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, передает Finanzen.at. По ее словам, речи о «каких-либо грязных сделках» не идет.

В сентябре Die Zeit сообщила, что министр финансов Олаф Шольц направил тогдашнему главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором предложил Вашингтону вариант отмены санкций против трубопровода в обмен на миллиардные инвестиции. Накануне, 9 февраля, экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обнародовала копию послания за подписью Шольца.

Письмо (.pdf) было направлено в августе прошлого года. В нем Шольц заявил о готовности «значительно увеличить общественную поддержку строительства» в Германии двух терминалов для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ), выделив на это до €1 млрд. В ответ он предложил Вашингтону заблокировать или отказаться от законопроекта, позволявшего США ввести ограничения против «Северного потока-2».

Исполнительный директор DUH Саша Мюллер-Креннер назвал такое запланированное предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». «Федеральное правительство <...> пытается обезопасить проект, наносящий исключительно вред окружающей среде и климату, растрачивая деньги налогоплательщиков», — заявил руководитель отдела энергетики DUH Константин Зергер.