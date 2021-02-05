Глава дипломатии ЕС оценил возможность новых санкций против России

Жозеп Боррель сказал, что пока ни одна страна ЕС не внесла предложения о новых ограничениях против России, но этот вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран объединения. Глава МИДа Сергей Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Жозеп Боррель и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / AP)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных демонстрантов, а также провести расследование его отравления. О том, что дипломаты обсуждали этот вопрос, Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым, прямая трансляция которой велась на сайте МИДа.

«Я передал господину Лаврову глубокую обеспокоенность и вновь призвал к освобождению господина Навального и проведению беспристрастного расследования его отравления, — сказал глава европейской дипломатии. — Мы уважаем право России на суверенитет, но тем не менее стоит напомнить, что она связана обязательствами следовать принципу верховенства закона и соблюдать права человека».

При этом Боррель отметил, что на сегодняшний день ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному. Дальнейшие шаги ЕС, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце февраля и на обзорной конференции по отношениям с Россией в марте, в которой примут участие лидеры стран Евросоюза.

Симоновский суд 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Со своей стороны, Лавров призвал Германию предоставить результаты экспертизы, подтверждающей отравление Навального. «Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов», — посетовал Лавров.