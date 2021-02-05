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Глава дипломатии ЕС оценил возможность новых санкций против России

Жозеп Боррель сказал, что пока ни одна страна ЕС не внесла предложения о новых ограничениях против России, но этот вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран объединения. Глава МИДа Сергей Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Жозеп Боррель и Сергей Лавров
Жозеп Боррель и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / AP)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных демонстрантов, а также провести расследование его отравления. О том, что дипломаты обсуждали этот вопрос, Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым, прямая трансляция которой велась на сайте МИДа.

«Я передал господину Лаврову глубокую обеспокоенность и вновь призвал к освобождению господина Навального и проведению беспристрастного расследования его отравления, — сказал глава европейской дипломатии. — Мы уважаем право России на суверенитет, но тем не менее стоит напомнить, что она связана обязательствами следовать принципу верховенства закона и соблюдать права человека».

При этом Боррель отметил, что на сегодняшний день ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному. Дальнейшие шаги ЕС, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце февраля и на обзорной конференции по отношениям с Россией в марте, в которой примут участие лидеры стран Евросоюза.

Симоновский суд 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Со своей стороны, Лавров призвал Германию предоставить результаты экспертизы, подтверждающей отравление Навального. «Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов», — посетовал Лавров.

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20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, позднее его вывезли в Германию на лечение. В Берлине пришли к выводу, что он был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Позже версию с отравлением таким ядом подтвердили эксперты из Швеции и Франции. Москва свою причастность к отравлению отрицает и заявляет, что так и не получила от Берлина содержательных ответов на запросы по этому делу.

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Глава российского МИДа назвал Евросоюз ненадежным партнером из-за его односторонних санкций и обвинений. «Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о вероятности введения Евросоюзом новых санкций в связи с делом Навального.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против российских граждан, которых считает причастными к отравлению Навального. В список вошел в том числе глава администрации президента России Сергей Кириенко.

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Лавров также обвинил западные СМИ в предвзятом освещении протестов в России. Как отметил глава МИДа, на видеозаписях, которые публикуют эти издания, запечатлены только действия полиции, хотя многие протестующие позволяют себе жестокость в отношении силовиков. Кроме того, Лавров сообщил, что отправил представителям Швеции и ЕС кадры, на которых видно, как полицейские в западных странах проявляют жесткость в отношении протестующих. По его словам, в подборке, в частности, есть эпизод, где американский полицейский джип «переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов». «Если мы так озабочены правами человека, обращением с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые мы передавали нашим шведским коллегам и накануне визита [Борреля] передали в Брюссель», — сказал он.

Боррель заявил, что проблема жестокости в обращении с протестующими — проблема не только России и ЕС осуждает подобные действия, в том числе когда их совершают в США.

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Фото:Zsolt Czegledi / MTI via AP

При этом Лавров и Боррель выразили надежду на развитие отношений, учитывая наличие важных тем для сотрудничества и тесных экономических связей. Как напомнил Боррель, ЕС — главный инвестиционный и торговый партнер России, и стороны способны вести более содержательный диалог в таких сферах, как здравоохранение, борьба с коронавирусом и культура. Лавров подчеркнул важность взаимодействия по линии борьбы с терроризмом и наркотрафиком. «Противоречия, конечно, останутся, хотя лучше их сокращать. Но мы остаемся соседями и несем вместе ответственность за поддержание стабильности на нашем общем Европейском, Евразийском континенте», — сказал он.

Боррель отметил, что в ЕС готовы сотрудничать с Россией по вопросу поставок российской вакцины «Спутник V». По словам дипломата, его воодушевил отчет научного журнала Lancet о высокой эффективности российской вакцины. Он выразил надежду, что регуляторы в ЕС одобрят ее использование. «У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется», — добавил он.

Лавров заявил, Россия ведет с европейскими странами переговоры на тему закупок и производства вакцины «Спутник V». При этом, отметил он, раньше некоторые на Западе критиковали подход Москвы к созданию вакцины и утверждали, что «русские торопятся, чтобы снять геополитические пенки».

Автор
Евгений Пудовкин
Евросоюз Сергей Лавров антироссийские санкции
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