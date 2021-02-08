Кремль ответил на слова Борреля о новых санкциях после визита в Москву

Россия никогда не была заинтересована в сворачивании отношений с ЕС и считает «абсолютной необходимостью» учитывать взаимные интересы в отношениях с Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировала слава главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, не исключившего возможность введения новых санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений. Исходим из необходимости учета интересов друг друга, считаем это абсолютной необходимостью. Категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов», — сказал Песков.

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