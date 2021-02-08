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Дело Навального ,  
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Швеция, Польша и ФРГ объявили о высылке российских дипломатов

Так власти этих стран ответили на высылку своих дипломатов из России, которые приняли участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального
Посольство России в Швеции
Посольство России в Швеции (Фото: ZUMA / Global Look Press)

Власти Швеции, Германии и Польши приняли решение выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы.

О высылке российского дипломата сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. На своей странице в Twitter она опубликовала следующее сообщение: «Мы сообщили российскому послу, что сотрудника из посольства России просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности».

В заявлении МИД Германии говорится, что сотрудник посольства России в Берлине объявлен персоной нон грата. «Подобным шагом федеральное правительство реагирует на решение России, принятое 5 февраля. <...> Это решение никоим образом не было оправдано. Немецкий дипломат выполнял свою задачу <...>, а именно законным путем получать информацию о событиях на местах», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава, руководствуясь принципом взаимности, признала сотрудника генерального консульства России в Познани персоной нон грата. Об этом решении власти уведомили российского посла в Варшаве. «Решение МИД Польши осуществлялось в тесном взаимодействии с властями Германии и Швеции, дипломатические представители которых также безосновательно были признаны персонами нон грата властями России», — говорится в сообщении.

Имена высылаемых из Швеции, Польши и Германии российских дипломатов не называются.

«Подтверждаем, что сотрудника из генконсульства России в Познани высылают в ответ на высылку сотрудника из генконсульства Польши в Санкт-Петербурге», — сообщили РБК в посольстве России в Польше.

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В посольстве России в Швеции отказались от комментариев. РБК направил запросы в российское посольство в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала решение Польши, Швеции и Германии о высылке дипломатов необоснованным и недружественным.

В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов
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В пятницу, 5 февраля, Министерство иностранных дел России сообщило, что из страны вышлют сотрудников трех европейских дипмиссий в связи с участием в несанкционированных акциях протеста, прошедших 23 января в разных городах России, включая Москву. Речь шла о дипломатах из Германии, Швеции и Польши. Не согласованные с властями акции протеста прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального с требованием отпустить его на свободу. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, срок в колонии составит два года восемь месяцев.

Захарова говорила, что высылка дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в протестах в поддержку Навального была вынужденной мерой. В Кремле заявили, что высылка европейских дипломатов 7 февраля «явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков».

Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко
Польша Германия Швеция высылка дипломатов Алексей Навальный
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