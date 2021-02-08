Швеция, Польша и ФРГ объявили о высылке российских дипломатов

Так власти этих стран ответили на высылку своих дипломатов из России, которые приняли участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Посольство России в Швеции (Фото: ZUMA / Global Look Press)

Власти Швеции, Германии и Польши приняли решение выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы.

О высылке российского дипломата сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. На своей странице в Twitter она опубликовала следующее сообщение: «Мы сообщили российскому послу, что сотрудника из посольства России просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности».

В заявлении МИД Германии говорится, что сотрудник посольства России в Берлине объявлен персоной нон грата. «Подобным шагом федеральное правительство реагирует на решение России, принятое 5 февраля. <...> Это решение никоим образом не было оправдано. Немецкий дипломат выполнял свою задачу <...>, а именно законным путем получать информацию о событиях на местах», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава, руководствуясь принципом взаимности, признала сотрудника генерального консульства России в Познани персоной нон грата. Об этом решении власти уведомили российского посла в Варшаве. «Решение МИД Польши осуществлялось в тесном взаимодействии с властями Германии и Швеции, дипломатические представители которых также безосновательно были признаны персонами нон грата властями России», — говорится в сообщении.