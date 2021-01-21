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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального

Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока — 2»
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Алексея Навального (справа) сопровождают в наручниках после судебного заседания
Алексея Навального (справа) сопровождают в наручниках после судебного заседания (Фото: Павел Головкин / AP)

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Поводом является задержание и арест оппозиционера Алексея Навального.

За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, 50 выступили против, 44 воздержались. «Парламент призывает государства-участники ЕС занять активную позицию в отношении ареста Алексея Навального и большого числа его сторонников и значительно усилить ограничения в адрес России», — говорится в описании документа. Ограничения предлагается ввести в первую очередь на структуры и физлица, причастные к решению об аресте Навального.

Также санкции должны быть введены против российских олигархов, связанных с Кремлем, членов ближайшего окружения президента и «пропагандистов российских СМИ, которые обладают активами в ЕС и в настоящее время могут посещать Евросоюз», считают в европарламенте. «Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств, чье происхождение неясно», — говорится в сообщении.

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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы и фактически являются лишь призывом к Совету ЕС.

«Мы внимательно следим за развитием отношений между Россией, Германией и Европейским Союзом. В целом резолюции Европарламента следует расценивать как политические заявления или знаки, которые не имеют прямых юридических последствий», — заявила РБК представитель немецкой Wintershall Dea, партнера «Газпрома» и кредитора Nord Stream 2

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

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Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия из Германии, где он провел несколько месяцев, восстанавливаясь после отравления. По версии западных токсикологов, оппозиционера в августе прошлого года отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российские врачи с этими выводами не согласны.

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Алексей Навальный

В конце 2020 года, когда Навальный все еще находился в Германии, управление ФСИН по Москве заявило, что он уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Позднее ведомство объявило Навального в розыск из-за того, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег тогда же получил 3,5 года колонии. Алексей Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для оппозиционера был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

После задержания 17 января Навальный находился в отделении полиции в подмосковных Химках. На следующий день там прошло выездное заседание суда. Адвокаты Навального сообщили, что их предупредили об этом за несколько минут до начала заседания. В итоге суд отправил оппозиционера в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток. Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный в феврале.

Авторы
Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко, Михаил Юшков
санкции Европарламент Алексей Навальный Северный поток 2
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