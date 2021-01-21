Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального

Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока — 2»

Алексея Навального (справа) сопровождают в наручниках после судебного заседания (Фото: Павел Головкин / AP)

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Поводом является задержание и арест оппозиционера Алексея Навального.

За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, 50 выступили против, 44 воздержались. «Парламент призывает государства-участники ЕС занять активную позицию в отношении ареста Алексея Навального и большого числа его сторонников и значительно усилить ограничения в адрес России», — говорится в описании документа. Ограничения предлагается ввести в первую очередь на структуры и физлица, причастные к решению об аресте Навального.

Также санкции должны быть введены против российских олигархов, связанных с Кремлем, членов ближайшего окружения президента и «пропагандистов российских СМИ, которые обладают активами в ЕС и в настоящее время могут посещать Евросоюз», считают в европарламенте. «Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств, чье происхождение неясно», — говорится в сообщении.

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы и фактически являются лишь призывом к Совету ЕС.