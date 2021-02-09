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Боррель пригрозил внести предложения по новым санкциям ЕС против России

В ходе своего визита в Москву представитель Евросоюза по иностранным делам понял, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель заявил о возможности воспользоваться правом инициировать новые санкции
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Carlos Lujan / Bloomberg)

Как Боррель оценил визит

Отношения России и Евросоюза прошли полный круг со времен Парижской хартии 1990 года, видение общего пространства от Лиссабона до Владивостока не материализовалась, а Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией, вместо этого растет недоверие между Россией и ЕС, заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник на пленарном заседании Европарламента (трансляция выступления велась на сайте Европарламента).

По его словам, многие основы сотрудничества разрушаются, а конфликты на Украине, Южном Кавказе, Молдавии, Белоруссии подпитывают разногласия. Он напомнил, что с 2014 года, присоединения Крыма к России, политический диалог между ЕС и Россией замер. В этом контексте Боррель решил совершить визит в Москву на прошлой неделе. Целью визита было лично довести до российских представителей позицию Европейского союза по необходимости соблюдения прав человека, а также по делу Алексея Навального. «Я хотел понять, заинтересованы ли российские власти в предотвращении ухудшения наших отношений и воспользоваться возможностью наладить диалог. Ответ был ясен — нет, они не заинтересованы», — назвал Боррель еще одну причину для визита.

МИД заявил о контрасте заявлений Борреля после возвращения из Москвы
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Боррель заявил, что у него не было иллюзий до визита, а после него он еще более обеспокоен. По словам представителя ЕС, он может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции в отношении России. По словам главного дипломата ЕС, вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом в марте на саммите. «На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель. Вместе с тем он заявил, что считает необходимым для ЕС сохранить диалог с Россией по тем вопросам, которые представляют интерес для Брюсселя, а также необходимо сохранять поддержку российскому гражданскому обществу.

Визит Борреля прошел с 4 по 6 февраля. Он был первым за три года.

Кремль ответил на слова Борреля о новых санкциях после визита в Москву
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Евродепутаты призвали Борреля к отставке

Еще до обсуждения результатов визита в Европарламенте некоторые его члены раскритиковали Борреля за визит. На заседании во вторник евродепутат Кати Пири заявила, что российские власти воспользовались визитом для унижения ЕС, когда объявили о высылке трех дипломатов. Евродепутат Тьери Мариани, напротив, поблагодарил Борреля за визит, заявив о необходимости поддерживать контакты с Москвой. Мариани — один из немногих европейских политиков, посетивших Крым после его вхождения в состав России.

Депутат, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что винить Борреля за плачевные результаты визита не стоит, ответственность за произошедшее в Москве на российской стороне. По мнению Сикорского, представителю Брюсселя было бы лучше встречаться с российским представителем в ООН или ОБСЕ. Еще один депутат, тоже бывший глава МИД Польши Анна Фотыга заявила, что визит Борреля усилил российские власти и личные позиции представителя ЕС, который известен как сторонник сохранении соглашения по иранской ядерной программы для чего нужна поддержка России.

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Среди выступавших на заседании депутатов несколько призвали Борреля уйти в отставку. По мнению депутата из Чехии Маркеты Григоровой, он должен уйти немедленно, так как своим визитом он унизил Евросоюз. Совершить «Боррель-exit» высокого представителя призвал и бывший глава Каталонии, инициировавший референдум о независимости от Испании, Карлес Пучдемон (он был избран членом Европарламента уже после того как покинул Испанию). Пучдемон заявил, что представитель ЕС не должен ездить по другим странам в то время, как ситуация внутри ЕС далека от идеала и несправедливо осужденные есть и в союзе, указал он на своих соратников, которые были осуждены за организацию референдума. В числе претензий депутата из Франции Асситы Канко было поведение Борреля на пресс-конференции с Лавровым, на которой тот высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. По мнению Канко, этого делать было нельзя до того, как вакцина будет официально одобрена в ЕС. Она также призвала Борреля к отставке.

Депутаты также предложили усилить санкции против российских властей. По мнению евродепутата из Франции Рафаэля Глюксмана российское руководство уже не раз показало нежелание сотрудничать с ЕС, поэтому союзу нужно «начать бить по карману» — по олигархам. Депутат из Германии Сергей Лагодинский призвал «думать об остановке «Северного потока — 2». По его мнению, необходимо работать с Парижем и Берлином, потому что именно в этих столицах находятся заинтересованные в реализации проекта политики.

Автор
Полина Химшиашвили
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