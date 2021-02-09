Боррель пригрозил внести предложения по новым санкциям ЕС против России

В ходе своего визита в Москву представитель Евросоюза по иностранным делам понял, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель заявил о возможности воспользоваться правом инициировать новые санкции

Жозеп Боррель (Фото: Carlos Lujan / Bloomberg)

Как Боррель оценил визит

Отношения России и Евросоюза прошли полный круг со времен Парижской хартии 1990 года, видение общего пространства от Лиссабона до Владивостока не материализовалась, а Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией, вместо этого растет недоверие между Россией и ЕС, заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник на пленарном заседании Европарламента (трансляция выступления велась на сайте Европарламента).

По его словам, многие основы сотрудничества разрушаются, а конфликты на Украине, Южном Кавказе, Молдавии, Белоруссии подпитывают разногласия. Он напомнил, что с 2014 года, присоединения Крыма к России, политический диалог между ЕС и Россией замер. В этом контексте Боррель решил совершить визит в Москву на прошлой неделе. Целью визита было лично довести до российских представителей позицию Европейского союза по необходимости соблюдения прав человека, а также по делу Алексея Навального. «Я хотел понять, заинтересованы ли российские власти в предотвращении ухудшения наших отношений и воспользоваться возможностью наладить диалог. Ответ был ясен — нет, они не заинтересованы», — назвал Боррель еще одну причину для визита.

Боррель заявил, что у него не было иллюзий до визита, а после него он еще более обеспокоен. По словам представителя ЕС, он может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции в отношении России. По словам главного дипломата ЕС, вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а потом в марте на саммите. «На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель. Вместе с тем он заявил, что считает необходимым для ЕС сохранить диалог с Россией по тем вопросам, которые представляют интерес для Брюсселя, а также необходимо сохранять поддержку российскому гражданскому обществу.