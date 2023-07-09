В Минобороны Украины признали причастность ко взрыву на Крымском мосту

Анна Маляр назвала целью удара нарушение логистики. Власти Украины ранее напрямую не подтверждали причастность Киева ко взрыву на мосту осенью 2022 года. ФСБ считает организатором главу украинской разведки Кирилла Буданова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.

«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в посте в Telegram, посвященном 500 дням с начала ввода российских войск на Украину. Пост был опубликован накануне, 8 июля.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку, Следственный комитет подтвердил эту версию. Суд в Москве заочно арестовал главу разведки Кирилла Буданова. С октября прошлого года российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины, что президент Владимир Путин назвал ответом на взрыв на мосту.

В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в октябре: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно». Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в мае, отвечая на вопрос о том, имеет ли его ведомство отношение ко взрыву, заявил, что Крымский мост представляет собой путь снабжения, «это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу». По его словам, «определенные такие меры, соответственно, осуществлялись».

При этом ранее украинские власти допускали, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту. Об этом, в частности, говорил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В Кремле его слова посчитали «анонсом теракта».

Россия присоединила Крым в 2014 году после референдума. Законность этого решения не признают большинство стран, а российский президент Владимир Путин считает вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что «будет только за», если появится невоенный способ возвращения Крыма, однако Киев может использовать для этого «любые средства», которые сочтет правильными.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России возможны «только удары возмездия»; по его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».