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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал удары по энергообъектам Украины ответом на действия Киева

Путин: Россия наносит удары по энергообъектам Украины в ответ на действия Киева
Путин напомнил о теракте на Крымском мосту и подрыве линии электропередачи с Курской АЭС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — сказал президент (цитата по ТАСС).

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, погибли четыре человека и обрушились два пролета автомобильной части моста. Москва назвала произошедшее терактом и обвинила в его организации украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицал.

10 октября, в день, когда Россия начала наносить удары по энергетическим объектам Украины, Путин сообщил, что украинские спецслужбы устроили три теракта в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии высокого напряжения электростанции.

Последний удар «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины» Россия нанесла 5 декабря, сообщали в Минобороны. Утром того же дня министерство заявляло о попытке Киева нанести удары беспилотниками по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военнослужащих. 

На фоне российских ударов по всей Украине наблюдаются сбои в подаче электроэнергии, воды и тепла. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в связи с чем в большинстве украинских городов сохраняются графики отключений. По его словам, наибольшее количество отключений зафиксировано в Киеве и области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Закарпатской областях.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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