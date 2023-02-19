СК подтвердил причастность спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту

Бастрыкин: СК подтвердил версию о причастности Украины к взрыву на Крымском мосту

Бастрыкин заверил, что СК нашел доказательства причастности украинских спецслужб к взрыву на мосту. Власти Украины отвергали какое-либо отношение к произошедшему

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Следствие подтвердило версию о причастности спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту, произошедшему в октябре прошлого года, заявил ТАСС глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

СК установил 12 человек, которых счел непосредственно причастными к взрыву, среди них — граждане России, Украины, Армении и Грузии, восемь из них арестованы. В рамках дела продолжаются экспертизы, в том числе технические, по найденным на месте инцидента вещественным доказательствам.

«Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению», — добавил Бастрыкин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Был подорван грузовик, после чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета ветки из Краснодарского края на полуостров, четыре человека погибли.

ФСБ обвинила во взрыве военную разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. В спецслужбе сочли, что бомбу за два месяца до взрыва отправили из одесского порта в болгарский город Русе, затем в грузинский Поти, после чего — в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «актом терроризма».

Власти Украины отвергли обвинения России. Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев непричастен к произошедшему: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно».