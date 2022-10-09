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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Дело о взрыве на Крымском мосту возбудили по статье о терроризме

Глава СК Бастрыкин: дело о взрыве на Крымском мосту возбуждено по статье «Терроризм»
По словам главы СК Александра Бастрыкина, за терактом стоят спецслужбы Украины, а также россияне и иностранцы, которые помогли в его подготовке
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту по части 2 статьи 205 УК «Терроризм», сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. О возбуждении дела стало известно через несколько часов после взрыва, однако СК не уточнял статью.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», — сказал Бастрыкин.

По его словам, поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности даны ФСБ и МВД России.

«Как вы что доложили, сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители и заказчики — спецслужбы Украины», — сказал президент России Владимир Путин.

Бастрыкин после этого уточнил, что к теракту причастны спецслужбы Украины, а также граждане России и зарубежных государств, которые помогали в его подготовке.

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Как сообщил глава СК, следствие установило маршрут грузовика, который взорвался на Крымскому мосту, а сотрудники ФСБ — подозреваемых, которые могли готовить теракт.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. В результате теракта погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны проходящего мимо железнодорожного состава. Движение на мосту было временно приостановлено, однако ближе к вечеру того же дня частично восстановлено. Полностью возобновлено железнодорожное сообщение, а также движение легковых автомобилей по двум полосам. Грузовикам и автобусам пока доступны только паромные переправы.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в организации взрыва украинские силы. Киев не брал на себя ответственность за произошедшее, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Крым. Мост. Начало». О том, что взрыв организовали спецслужбы Украины, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Крымский мост терроризм Александр Бастрыкин Следственный комитет России Владимир Путин
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