Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Минфин сообщил о возможности приобрести ценные бумаги ЕАЭС через ИИС-3 Финансы, 04:22
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти Политика, 04:02
В ООН ответили на обвинения Зеленского по ситуации с разрушением ГЭС Политика, 03:52
Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о секретных документах Политика, 03:26
Forbes сообщил о списании средств россиян в турецком банке Финансы, 03:23
ВВС Великобритании заявили о перехвате российских самолетов у Швеции Политика, 02:54
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена Политика, 02:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе Политика, 02:30
Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США Политика, 02:02
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали за планы вступить к диверсантам Политика, 01:59
Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции Бердянска Политика, 01:33
Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы» Общество, 01:15
Байден назвал оптимистичным развитие конфликта на Украине Политика, 01:01
Глава Крыма предрек смену целей военной операции на Украине Политика, 00:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

Politico: США связывают успех наступления Украины с репутацией Байдена и помощью
Если Украина допустит ошибки при наступлении, это поставит под угрозу новый транш помощи со стороны США, опасаются в президентской администрации. Там также рассказали о сделанных строгих предупреждениях из-за ударов по России
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии, заявили пять высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности, пишет Politico.

Нынешний этап конфликта приобрел высокое значение для Вашингтона. Власти США не знают, одобрит ли конгресс следующее выделение средств для Украины.

Сотрудники президентской администрации опасаются, что любые первоначальные ошибки наступления могут дать республиканскому большинству в палате представителей предлог помешать инициативе республиканцев из сената повысить расходы на оборону. Опасение также вызывают «удары вглубь суверенной российской территории», за ними последовали несколько «строгих предупреждений» по дипломатическим каналам, рассказали источники газеты.

Белый дом при этом уверен в июльском саммите НАТО в Литве. Сотрудники администрации подчеркнули, что США решили проблему с госдолгом и риском дефолта, что позволит Байдену действовать как мировой лидер, в то время как оппонирующие ему республиканцы ведут себя хаотично.

Источники CNN, Washinton Post, ABC и других СМИ сообщали в начале июня об увеличении интенсивности боев на Украине, сделав вывод, что ВСУ начали контрнаступление. Украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны, писала WP.

«Все это (данные о начале наступлния. — РБК) неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — подчеркнули при этом в украинском СНБО.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Новые высоты или глубокая коррекция: как будут меняться цены на золото
Как изменится «Яндекс» после продажи и что будет с его акциями
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний

По данным издания, США видят ключевую цель Украины в перерезании сухопутного коридора в Крым через утраченные Киевом регионы, а власти США воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами войск Украины. Байден позднее сообщил, что оптимистично смотрит на развитие конфликта, так как западные партнеры помогли Украине «всем, чем могли».

Минобороны России сообщало о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта в ДНР. Но цели Киева достигнуты не были, утверждало ведомство. Затем министерство заявило о продолжении атак украинской армии на стыке Запорожской области и ДНР, но «понесла значительный урон». О попытке масштабного прорыва украинских войск говорили и Запорожские власти. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ночь на 8 июня украинские войска попытались прорваться на запорожском направлении. В этом приняли участие 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Шойгу заявил, что противника удалось остановить на всех четырех направлениях, где он предпринимал попытки прорыва.

Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина наступление контрнаступление Джо Байден США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
CNN узнал о тяжелых потерях Киева при попытке контрнаступления
Политика
Российский командующий заявил об ожидавшемся наступлении ВСУ в Запорожье
Политика
Глава СНБО заявил, что украинское контрнаступление еще не началось
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter