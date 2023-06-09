Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

Если Украина допустит ошибки при наступлении, это поставит под угрозу новый транш помощи со стороны США, опасаются в президентской администрации. Там также рассказали о сделанных строгих предупреждениях из-за ударов по России

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Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии, заявили пять высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности, пишет Politico.

Нынешний этап конфликта приобрел высокое значение для Вашингтона. Власти США не знают, одобрит ли конгресс следующее выделение средств для Украины.

Сотрудники президентской администрации опасаются, что любые первоначальные ошибки наступления могут дать республиканскому большинству в палате представителей предлог помешать инициативе республиканцев из сената повысить расходы на оборону. Опасение также вызывают «удары вглубь суверенной российской территории», за ними последовали несколько «строгих предупреждений» по дипломатическим каналам, рассказали источники газеты.

Белый дом при этом уверен в июльском саммите НАТО в Литве. Сотрудники администрации подчеркнули, что США решили проблему с госдолгом и риском дефолта, что позволит Байдену действовать как мировой лидер, в то время как оппонирующие ему республиканцы ведут себя хаотично.

Источники CNN, Washinton Post, ABC и других СМИ сообщали в начале июня об увеличении интенсивности боев на Украине, сделав вывод, что ВСУ начали контрнаступление. Украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны, писала WP.

«Все это (данные о начале наступлния. — РБК) неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — подчеркнули при этом в украинском СНБО.

По данным издания, США видят ключевую цель Украины в перерезании сухопутного коридора в Крым через утраченные Киевом регионы, а власти США воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами войск Украины. Байден позднее сообщил, что оптимистично смотрит на развитие конфликта, так как западные партнеры помогли Украине «всем, чем могли».

Минобороны России сообщало о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта в ДНР. Но цели Киева достигнуты не были, утверждало ведомство. Затем министерство заявило о продолжении атак украинской армии на стыке Запорожской области и ДНР, но «понесла значительный урон». О попытке масштабного прорыва украинских войск говорили и Запорожские власти. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ночь на 8 июня украинские войска попытались прорваться на запорожском направлении. В этом приняли участие 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Шойгу заявил, что противника удалось остановить на всех четырех направлениях, где он предпринимал попытки прорыва.



