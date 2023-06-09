Глава Крыма предрек смену целей военной операции на Украине

Если часть Украины не пройдет демилитаризацию, то ее быстро примут в НАТО и ЕС, и России будет сложно наладить с этим государством отношения, считает Аксенов. По его мнению, цели Москвы будут изменены из-за переменчивости ситуации

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Цели военной операции России на Украине будут изменены, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

«Цели там должен обозначить лидер, он их обозначит так или иначе, то есть окончательно. Ну, они обозначены, цели [специальной военной операции]. Владимир Владимирович [Путин] о них все время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал Аксенов.

По словам политика, он «изначально» считал, что если значительная часть Украины останется не демилитаризованной, эта часть быстро вступит в НАТО, Евросоюз «и так далее, и дальше нам с ними вообще будет затруднительно о чем-то говорить, что-то строить и все остальное».

На вопрос телеведущего о предпочтительном и наиболее вероятном варианте развития событий, «где эти границы, как это может выглядеть», Аксенов назвал этот вопрос «больным». Он отказался дать исчерпывающий ответ публично.

О начале в соседнем государстве военной операции объявил в ночь на 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин. В качестве целей он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позднее он сказал, что финальная цель — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине.

В этом июне депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин заявил, что Россия не достигла ряда заявленных целей военной операции, в том числе того, что касается нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты населения Донбасса. Он отметил, что, включив в состав России Запорожскую и Херсонскую области, «мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили». Затулин счел, что изначально задуманный план был «нереальным», нужно переходить к новому и двигаться дальше.

«По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл...», — сказал депутат.

В «Единой России» после высказываний депутата начали изучать возможность его исключения из фракции и лишения поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, рассказали источники «Ведомостей» в партии и администрации президента.

«Реакция, которая по этому поводу демонстрируется, и все вот эти слухи навязчивые по поводу того, что надо меня истребить, лишить, выгнать и все прочее, они больше говорят не обо мне, а о тех, кто об этом пишет», — рассказал депутат РБК, отметив, что с ним никто не связывался по поводу его заявлений. Депутат также счел, что его слова выдергивают из контекста и «цитируют, что нравится». «Я говорил о том, что цели спецоперации в данный момент не достигнуты, и, по-моему, ни у кого не должно быть сомнений, если бы они были достигнуты, то тогда бы война прекратилась», — резюмировал Затулин.