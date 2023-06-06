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Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны сообщило, что остановило наступление ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны России сообщило, что украинская сторона продолжила наступать на южнодонецком направлении, при этом Киев задействовал немецкую и французскую военную технику. Наступление остановили, ВСУ «понесли существенный урон»
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Украинские военные в течение 5 июня продолжили наступление, основные усилия были сосредоточены на Времевском выступе южнодонецкого направления (находится на стыке Запорожской области и ДНР), сообщает Минобороны России. Ведомство заявило, что группировка «Восток» остановила наступление и ВСУ не добились своих целей.

«Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — говорится в сообщении. Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

По данным ведомства, украинские военные наступали в районах сел Новодаровка и Левадное в Запорожской области, а также возле совхоза «Октябрьский» и поселка Новодонецкое (последний находится в ДНР). Минобороны заявило, что украинским военным нанесли «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

Предыдущей ночью российское ведомство сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на этом направлении. По данным министерства, украинская сторона пыталась прорвать оборону на наиболее уязвимом участке, но не достигла цели. Потери Киева там оценили в 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты.

В Минобороны отметили, что командующий объединенной группировкой войск начальник Генштаба Валерий Герасимов в это время был «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к контрнаступлению и проведет его. Два дня спустя замглавы Миноборон страны Анна Маляр сообщила, что на отдельных направлениях украинская армия перешла к наступательным действиям. Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление. Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил обстановку там как «очень тяжелую, но контролируемую». По его словам, "каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы" со стороны ВСУ не было, но обстрелы продолжаются.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны наступление контрнаступление ДНР Запорожская область
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