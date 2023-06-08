Washington Post и ABC объявили о начале контрнаступления Украины

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Украина в четверг начала контрнаступление против России, сообщили 8 июня The Washington Post и ABC News.

The Washington Post cсылается на четверых армейских чиновников Украины, которые не уполномочены говорить об этом публично. ABC News ссылается на двух украинских чиновников, в том числе на источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня украинские силы предприняли попытку прорыва на Запорожском направлении. По его словам, в этой попытке принимали участие 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Шойгу сообщил, что противника удалось остановить на всех четырех направлениях, где он предпринимал попытки прорыва. Потери Киева в результате двухчасового боя министр оценил в 30 танков, 11 боевых машин пехоты, потери личного состава ВСУ — до 350 человек.

О том, что Киев перешел в наступление, говорил также утром 8 июня член администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Противник бросил на запорожский участок фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается», — говорил он «РИА Новости».



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