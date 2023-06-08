Washington Post и ABC объявили о начале контрнаступления Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Мантуров назвал сроки начала серийного производства машин «Волга» Авто, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:50
«Сбер» рассказал о планах развития мегапроекта в Рублево-Архангельском Недвижимость, 15:50
Работа спасателей в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС. Видео Общество, 15:49
Washington Post и ABC объявили о начале контрнаступления Украины Политика, 15:45
Число госпитализированных после прорыва на Каховской ГЭС выросло до 60 Политика, 15:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем Pro, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Шойгу сообщил о попытке прорыва украинской армии в Запорожье Политика, 15:42
Путин словами «все хорошо в меру» оценил приглашение легионеров в футболе Спорт, 15:39
Люди, явления, звуки: что смотреть на Beat Film Festival Стиль, 15:32
Хутор в Белгородской области попал под минометный обстрел Политика, 15:31
Путин пообещал написать участникам спецоперации письмо Общество, 15:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Washington Post и ABC объявили о начале контрнаступления Украины

Washington Post: Киев объявил о начале контрнаступления ВСУ
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина в четверг начала контрнаступление против России, сообщили 8 июня The Washington Post и ABC News.

The Washington Post cсылается на четверых армейских чиновников Украины, которые не уполномочены говорить об этом публично. ABC News ссылается на двух украинских чиновников, в том числе на источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня украинские силы предприняли попытку прорыва на Запорожском направлении. По его словам, в этой попытке принимали участие 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Шойгу сообщил, что противника удалось остановить на всех четырех направлениях, где он предпринимал попытки прорыва. Потери Киева в результате двухчасового боя министр оценил в 30 танков, 11 боевых машин пехоты, потери личного состава ВСУ — до 350 человек.

О том, что Киев перешел в наступление, говорил также утром 8 июня член администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Противник бросил на запорожский участок фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается», — говорил он «РИА Новости».

Материал дополняется

Теги
контрнаступление Украина ВСУ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter