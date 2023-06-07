WP узнала мнение США о направлении наступления Украины

Власти США считают наступление ВСУ уже начавшимся, там воодушевлены первоначальными результатами украинской армии. Минобороны сообщало также о начале наступления Украины, указав, что своих целей Киев не достиг

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Администрация президента США считает главной целью Украины в рамках наступления перерезать сухопутный коридор в Крым через утраченные Киевом регионы. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

По мнению американских властей, наступление Украины уже началось — с ударов в понедельник, 5 июня, на южном направлении в нескольких районах. Частью стратегии ВСУ может являться продвижение по ряду направлений с оперативной переброской сил между ними. По словам собеседников, Вашингтон воодушевлен более высокими, чем ожидалось, успехами войск Украины.

Пока в Белом доме не знают, кто ответственен за разрушение плотины Каховской ГЭС — Россия или Украина, сказано в материале.

Об увеличении с начала этой недели интенсивности боев и начале контрнаступления Украины сообщали источники CNN в НАТО и разведке одной из европейских стран. По словам собеседников, украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

Официально Киев сообщал 5 июня о «переходе к наступательным действиям», эпицентром которым стало бахмутское направление. В ВСУ сообщили, что войска движутся «довольно широким фронтом» и «есть успех». Зеленский на следующий день сообщил о продвижении на бахмутском направлении. «Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая», — говорил 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин.

Минобороны России сообщало о начале крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта в ДНР. Но цели Киева достигнуты не были, утверждало ведомство. Затем министерство сообщило, что украинская армия продолжила атаковать на стыке Запорожской области и ДНР, но «понесла значительный урон». О попытке масштабного прорыва украинских войск заявляли и Запорожские власти.