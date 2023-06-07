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Глава СНБО заявил, что украинское контрнаступление еще не началось

Глава СНБО Данилов: контрнаступление Украины еще не началось
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Украина еще не начинала свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают», заявил Reuters cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал он.

Украинские власти в последние месяцы не раз заявляли о подготовке к контрнаступлению. 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о продвижении на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин описывал ситуацию там как сложную, но контролируемую.

Признаки начала украинского контрнаступления увидели в США и других странах, передавал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из европейских стран. Собеседники сказали телеканалу, что украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться. О том, что американские власти считают наступление начатым, писала и The Washington Post.

Российские власти отчитывались об отражении украинского контрнаступления. Так, 5 июня Минобороны заявило об отбитой атаке на южно-донецком направлении. Позже в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать на стыке Запорожской области и ДНР, но «понесла значительный урон». О попытке прорыва украинских войск также заявлял член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

Теги
Украина контрнаступление Алексей Данилов СНБО Украины
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