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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал оптимистичным развитие конфликта на Украине

Байден: в развивающейся ситуации на Украине мы настроены очень оптимистично

Западные страны, включая США, сделали «все, что могли», чтобы поддержать украинские войска. Об этом заявил президент Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«В первую очередь, о военных операциях должны говорить украинцы. <...> Мы сделали все, что могли, как коллективно, так и индивидуально в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать. <...> В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли он просить конгресс о новой финансовой помощи Украине (цитата по The Telegraph).

Американский президент добавил, что Киеву оказывается поддержка, в том числе для укрепления ее вооруженных сил в долгосрочной перспективе. Он выразил надежду, что у США будет финансирование, «необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется».

8 июня в Белом доме прошли переговоры Байдена и Сунака. Это первый визит британского премьера после утверждения в должности в октябре прошлого года.

21 мая Байден объявил о передаче США снарядов и бронетехники для Украины на $375 млн. Киев получит дополнительные снаряды для HIMARS, Javelin, бронированные медицинские машины, грузовики и другое оснащение. Эта поставка стала 38-м изъятием снаряжения из запасов Пентагона США за полтора года.

Также Байден говорил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему рассматривается. Киев не раз заявлял, что украинской армии нужны эти ракеты, которые имеют дальность стрельбы примерно 300 км. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что они «жизненно необходимы» военным страны.

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Джо Байден Украина Военная операция на Украине военная помощь США
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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