Байден назвал оптимистичным развитие конфликта на Украине

Байден: в развивающейся ситуации на Украине мы настроены очень оптимистично

Западные страны, включая США, сделали «все, что могли», чтобы поддержать украинские войска. Об этом заявил президент Джо Байден на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«В первую очередь, о военных операциях должны говорить украинцы. <...> Мы сделали все, что могли, как коллективно, так и индивидуально в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать. <...> В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли он просить конгресс о новой финансовой помощи Украине (цитата по The Telegraph).

Американский президент добавил, что Киеву оказывается поддержка, в том числе для укрепления ее вооруженных сил в долгосрочной перспективе. Он выразил надежду, что у США будет финансирование, «необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется».

8 июня в Белом доме прошли переговоры Байдена и Сунака. Это первый визит британского премьера после утверждения в должности в октябре прошлого года.

21 мая Байден объявил о передаче США снарядов и бронетехники для Украины на $375 млн. Киев получит дополнительные снаряды для HIMARS, Javelin, бронированные медицинские машины, грузовики и другое оснащение. Эта поставка стала 38-м изъятием снаряжения из запасов Пентагона США за полтора года.

Также Байден говорил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему рассматривается. Киев не раз заявлял, что украинской армии нужны эти ракеты, которые имеют дальность стрельбы примерно 300 км. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что они «жизненно необходимы» военным страны.

Россия после начала военной операции неоднократно осуждала и критиковала западные поставки оружия и военной техники Киеву.