На Западе увидели признаки начала контрнаступления Украины

CNN: в США и других странах Запада видят признаки начала контрнаступления ВСУ

Западные страны отметили, что за последние два дня военные действия значительно активизировались. В НАТО допускают, что разрушение плотины Каховской ГЭС может сказаться на планах ВСУ

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США и другие страны Запада видят признаки того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, и отмечают значительную активизацию военных действий за последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.

По словам собеседников телеканала, украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

Источники CNN допускают, что разрушение Каховской ГЭС, которое произошло рано утром 6 июня, может помешать планам ВСУ и затруднить переход украинских войск через Днепр. Кроме того, обрушение плотины гидроэлектростанции создало серьезную гуманитарную проблему, на решение которой Украине нужно будет направить ресурсы.

По словам собеседников телеканала, западное разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за разрушение плотины, но «власти склоняются к тому, что виновата Россия». В Белом доме США ранее заявили, что пока не могут назвать виновных. Об этом же говорит и премьер Великобритании Риши Сунак: по его словам, военные и спецслужбы Соединенного Королевства изучают обстоятельства произошедшего, но пока рано делать выводы. В похожем ключе высказался министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, отметив при этом, что разрушение «произошло из-за начала Россией военных действий».

Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга; Кремль назвал обрушение диверсией и связал его с «неудачным наступлением» ВСУ.

Российское Минобороны с начала июня несколько раз сообщало об отражении наступления украинских военных на южнодонецком направлении. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, при отражении этих атак погиб 71 российский военный. Потери Украины он оценил в 3,7 тыс. человек.

В Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Замглавы ведомства Анна Маляр назвала эпицентром боевых действий бахмутское направление, где украинская армия движется «довольно широким фронтом», а президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении на этом направлении. Врио главы ДНР Денис Пушилин, описывая обстановку на флангах близ Артемовска (Бахмута), называл ее «очень тяжелой, но контролируемой»; с его слов, со стороны ВСУ не было «активных действий в плане продвижения живой силы».