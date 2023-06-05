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Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в Запорожье

Рогов: в Запорожской области возобновились бои после попытки прорыва фронта накануне

С раннего утра 5 июня возобновились активные бои в районе Времевского выступа, которые начались накануне, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале. По его словам, украинская сторона «бросила в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно».

В ночь на 5 июня Минобороны России сообщило о масштабом наступлении ВСУ на южнодонецком направлении, которое удалось отбить силами «Восточной» группировки войск. Украинская сторона потеряла 250 человек, 16 танков и три БМП.

Накануне Рогов сообщил, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Они продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад, утверждал он. Позже Рогов уточнил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов.

Материал дополняется.

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Владимир Рогов Запорожская область
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