Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая

У главы НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, который может быть последствием COVID. В связи с этим генсек проведет запланированные переговоры с Олафом Шольцем в Берлине дистанционно

Йенс Столтенберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, из-за этого он работает из дома и проведет переговоры, которые должны были пройти в Германии и Румынии, дистанционно, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично», — сообщил агентству в НАТО, добавив, что опоясывающий лишай у генсека мог возникнуть после коронавируса.

Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 9 июня, а на следующий день принять участие во встрече с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте.

Минобороны ФРГ сообщало, что генсек НАТО встретится и с главой ведомства Кристиной Ламбрехт в ходе визита в Берлин. Они должны были выступить с совместным заявлением. На встрече планировалось обсудить несколько тем: предложение о дополнительных усилениях сил на Восточном фланге, подготовка к саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца, встреча министров обороны альянса на следующей неделе, новая стратегическая концепция блока, а также вступление в него Финляндии и Швеции.

63-летний Столтенберг заразился коронавирусом в начале мая. Как сообщала его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен, у него были легкие симптомы болезни.

3 июня Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить саммит НАТО в Мадриде, который пройдет 29–30 июня. Генсек альянса говорил, что Финляндия и Швеция не смогут в нем участвовать как страны — кандидаты на членство в блоке, если не достигнут соглашения с Турцией, которая заблокировала одобрение их заявок из-за «поддержки террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК). Несмотря на поддержку вступления Швеции и Финляндии, Столтенберг призвал учесть опасения Анкары и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью».

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По информации Sabah, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать членов РПК в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого Анкара потребовала «немедленного снятия» санкций против своего оборонно-промышленного комплекса.

В конце мая между сторонами состоялись переговоры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен их итогами. «Встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, назвав представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними». Позднее советник турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что Финляндии и Швеции не следует тратить время на переговоры с НАТО, поскольку позиция Турции остается неизменной. Вместо этого Швеция должна сделать так, чтобы положение дел соответствовало «разумным ожиданиям» турецкого правительства, считает он. Столтенберг же после разговора с Эрдоганом заявил, что планирует продолжать диалог по этому вопросу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обе страны хотят присоединиться к альянсу с условием неразмещения военных баз и ядерного оружия на их территории. Кроме Турции против членства этих государств выступают Венгрия и Хорватия.