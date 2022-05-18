Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Послы Швеции и Финляндии подали заявки на вступление этих стран в НАТО. Путин говорил, что их вхождение в альянс не создаст угрозы России, но она ответит в случае расширения военной инфраструктуры на этих территориях

Фото: Global Look Press

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс, сообщается в Twitter представительства Швеции в НАТО.

Теперь заявки на вступление должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса — основной политический орган управления НАТО. Затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.

Однако против вступления Швеции и Финляндии выступила Турция. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против республики санкции. По словам источников Bloomberg, в обмен на свое одобрение Турция требует публичного осуждения РПК от Швеции и Финляндии, снятия санкций за закупку российских C-400 и возвращения в программу подготовки пилотов F-35.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. В Финляндии отметили, что решение о членстве в альянсе не направлено против кого-либо. По словам президента Саули Ниинистё, страна хочет «укрепить свою безопасность».

Президент России Владимир Путин отметил, что действия скандинавских государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, возможное расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.