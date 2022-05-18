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Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО

В манифесте Анкары перечислены условия, при которых она одобрит вступление двух стран в альянс. В основном требования касаются борьбы с деятельностью на их территории организаций, которые Турция считает террористическими
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция планирует передать Финляндии и Швеции манифест с условиями для вступления этих стран в НАТО, сообщает Sabah. По данным газеты, Анкара перечисляет десять требований, при выполнении которых она не будет препятствовать членству двух стран в альянсе:

  • уточнение позиции Хельсинки и Стокгольма по статусу Рабочей партии Курдистана (РПК): Турция требует признать эту организацию и ее ответвления террористическими;
  • отказ от принятия членов РПК в парламенты двух стран;
  • прекращение поддержки курдских формирований под предлогом борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация);
  • избегание контактов с руководством РПК;
  • пресечение дезинформации от сторонников организации «Хизмет» (ФЕТО, также признана в Турции террористической);
  • ускорение процедуры экстрадиции «террористов» по запросу Анкары;
  • отказ от «противоречащих духу альянса» действий, направленных против безопасности Турции;
  • инициатива по созданию механизма тесного сотрудничества с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом;
  • блокировка банковских счетов «террористических организаций» в Швеции и Финляндии;
  • предотвращение сбора средств такими организациями под видом НПО.

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Ранее Bloomberg писал, что Турция требует от США снять с нее санкции за закупку российских С-400 и вернуть Анкару в программу подготовки пилотов F-35 в обмен на одобрение включения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Власти также хотят, чтобы скандинавские страны сняли введенные в 2019 году из-за операции в Сирии ограничения на поставку Турции оружия. В числе условий источники Bloomberg назвали и признание РПК в этих государствах террористической организацией.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО в мае на фоне продолжающейся российской военной операции на Украине. 18 мая они передали свои заявки генсеку блока Йенсу Столтенбергу. Документы рассмотрит Североатлантический совет, после чего решение должны будут ратифицировать все 30 стран альянса.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не готов поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, потому что эти страны потворствуют террористическим организациям и вводили против Анкары санкции.

Столтенберг, который выступал в поддержку членства Швеции и Финляндии, призвал все же учесть опасения Турции и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью. «Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — подчеркнул он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Швеция Финляндия НАТО
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