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Политика ,  
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Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО

Сейчас Турции, Швеции и Финляндии не о чем разговаривать, сначала они должны удовлетворить ожидания турецких властей, сказал советник президента. Турция добивается, чтобы обе страны выдали ей членов Рабочей партии Курдистана
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Швеции и Финляндии не следует тратить время на переговоры с НАТО о членстве в альянсе, так как требования Турции по этому поводу не изменились, и разговаривать сторонам не о чем. Такое мнение в интервью шведской газете Dagens Nyheter высказал советник турецкого президента Фахреттин Алтун.

«Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты», — сказал он.

Вместо того, чтобы вести переговоры с альянсом, Швеция должна сделать так, чтобы положение дел соответствовало «разумным ожиданиям» турецкого правительства, считает Алтун.

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Фото:Стрингер / РИА Новости

«В текущих обстоятельствах невозможно объяснить турецкому народу, как и почему Турция должна быть в военном союзе со страной, которая предлагает убежище РПК (Рабочая партия Курдистана. — РБК)», — пояснил советник.

Турция отказывается поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и требует, чтобы эти страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими, и предоставлили турецкой стороне соответствующие гарантии. Турецкие власти считают РПК террористической организацией.

25 мая турецкие, финские и шведские представители провели в Анкаре переговоры. После этого источники Reuters сообщили, что встреча была непростой, а ее участники «мало продвинулись» и не достигли явных результатов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги переговоров его не устроили. Накануне глава государства поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что перед вступлением Швеция и Финляндия должны продемонстрировать «союзнической солидарность». Эрдоган потребовал, чтобы Хельсинки и Стокгольм доказали, что не поддерживают терроризм и готовы снять санкции с Турции.

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Они пояснили, что пошли на такой шаг после начала российской военной операции на Украине на фоне изменений в сфере безопасности. При этом власти обеих стран подчеркнули, что решение не направлено против Москвы. Для того, чтобы государства могли стать членами НАТО, их заявки должны рассмотреть и одобрить все 30 действующих участников блока.

Президент России Владимир Путин отмечал, что намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». Расширение НАТО за счет этих стран не создаст «непосредственную угрозу» для России, но Москва ответит, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура, подчеркивал Путин.

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Теги
Татьяна Зыкина
Швеция Финляндия НАТО переговоры Турция
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