Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО

Переговоры финской и шведской делегаций с властями Турции прошли не на ожидаемом уровне, заявил Эрдоган. По его словам, до тех пор, пока он президент, Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, «поддерживающих терроризм»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его не устроили итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии о перспективах вступления этих стран в НАТО, передает телерадиокомпания TRT.

«К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, удалось ли разрешить озабоченности Турции в сфере безопасности и согласились ли Стокгольм и Хельсинки на требование об экстрадиции террористов (Анкара считает ими членов «Рабочей партии Курдистана»).

Турецкий лидер также упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни». «До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», — добавил он (цитата по Reuters).

Переговоры финской и шведской делегаций с властями Турции по вопросу вступления Скандинавских стран в НАТО прошли 25 мая в Анкаре. По их итогам представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Турция представила свои требования, при которых готова пересмотреть свою позицию. В их числе, как писала газета Turkiye, — экстрадиция в Турцию членов РПК, закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые Анкара считает террористическими, и предоставление турецкой стороне соответствующих гарантий.

По данным источников Reuters, переговоры были непростыми, стороны «мало продвинулись» и не достигли явного прогресса.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, объяснив свое решение изменениями в сфере безопасности после начала российской военной операции на Украине. Стокгольм и Хельсинки подчеркнули, что подобный шаг не направлен против Москвы.

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Для вступления в НАТО заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть и одобрить все 30 стран — членов альянса. Генсек Йенс Столтенберг, который выступал в поддержку их присоединения, призвал все же учесть опасения Турции и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью. Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Эрдогана уважать «суверенный выбор» Швеции и Финляндии и выразил надежду на то, что стороны придут к договоренности и Турция снимет свое вето.