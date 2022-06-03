Байден поддержал быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Джо Байден при встрече с Йенсом Столтенбергом выразил поддержку его усилиям по быстрому вступлению в НАТО Швеции и Финляндии с учетом интересов безопасности всех союзников. Турция выступает против их членства, ведутся переговоры

Фото: Стрингер / РИА Новости

При встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Джо Байден выразил поддержку его усилиям, направленным на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс с учетом интересов по безопасности всех союзников, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США и генсек НАТО приветствовали заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. В ходе разговора обсуждались последствия российской военной операции на Украине для трансатлантической безопасности и важность укрепления сдерживания и обороны НАТО в дополнение к обеспечению альянса надлежащими ресурсами для решения широкого круга проблем, от кибербезопасности до изменения климата.

На встрече также присутствовала вице-президент США Камала Харрис, а советник по нацбезопасности Штатов Джейк Салливан встретился с Столтенбергом отдельно.

Байден и Столтенберг встретились для подготовки к саммиту НАТО, который пройдет 29-30 июня в Мадриде. Швеция и Финляндия не смогут участвовать в этом мероприятии как страны-кандидаты на членство в альянсе, говорил Столтенберг, если не достигнут соглашения с Турцией, которая заблокировала одобрение их заявок из-за «поддержки террористов» из «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Несмотря на поддержку вступления Швеции и Финляндии Столтенберг призвал учесть учесть опасения Турции и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью».

По информации Sabah, Анкара требует, чтобы Стокгольм и Хельсинки признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать членов РПК в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого, Турция потребовала «немедленного снятия» санкций против своего оборонно-промышленного комплекса.

Турецкая газета Milliyet писала, что Байден пытался выступить посредником для переговоров с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

В конце мая между сторонами состоялись переговоры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен их итогами. «Встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, назвав представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними».

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обе страны хотят присоединиться к блоку с условием неразмещения военных баз и ядерного оружия на их территории. Кроме Турции против членства этих государств выступают Венгрия и Хорватия.

Российский президент Владимир Путин говорил, что намерение североевропейских государств может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственную угрозу» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.

В США заверили, что не собираются наращивать контингент на территории Финляндии и Швеции.