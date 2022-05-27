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Столтенберг поддержал Турцию в требованиях к Швеции и Финляндии

Когда союзник поднимает проблему, ее нужно решать, заявил Столтенберг. Ранее Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в альянс и выдвинула в их адрес ряд требований
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает телеканал TRT.

«Никто так не пострадал от терактов, как Турция. Турция — важный союзник, и, когда союзник поднимает проблему, ее нужно решать. Так делалось всегда», — сказал он.

В частности, напомнил генсек НАТО, Северной Македонии из-за вето Греции потребовалось более десяти лет, чтобы вступить в альянс, но в итоге проблема «была решена».

В Мадриде с 28 по 30 июня пройдет саммит НАТО. Швеция и Финляндия смогут участвовать в нем в качестве приглашенных стран, сказал Столтенберг. Однако если они не выполнят требования Турции до 28 июня, то вряд ли смогут стать странами-кандидатами на предстоящем саммите, заявил он. «Моя цель состоит в том, чтобы это был быстрый процесс, и, я думаю, у нас все еще есть на это время», — добавил генеральный секретарь.

Макрон призвал Эрдогана уважать решение Швеции и Финляндии войти в НАТО
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Эмманюэль Макрон

На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Решение власти этих стран объяснили изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. Они подчеркнули, что это решение не направлено против России и принято только с целью обеспечить собственную безопасность.

Турция выступила против членства Швеции и Финляндии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал эти страны за «поддержку террористов» из «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и введение санкций против республики.

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25 мая делегации Швеции, Финляндии и Турции провели переговоры в Анкаре. Как сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, Турция передала странам своим требования. По информации Sabah, Анкара добивается, чтобы Хельскинки и Стокгольм признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать членов РПК в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого, она потребовала «немедленного снятия» санкций против оборонно-промышленного комплекса, передает слова Калына Milliyet.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
НАТО Йенс Столтенберг Турция Швеция Финляндия
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