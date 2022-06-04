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Столтенберг назвал конструктивным телефонный разговор с Эрдоганом

НАТО поддерживает усилия Анкары по согласованию с Москвой условий для вывоза зерна из портов Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Состоялся конструктивный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Турция является ценным союзником. Мы приветствуем ее усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», — написал Столтенберг.

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По его словам, с турецким президентом они также обсудили блокируемые Анкарой заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. «Мы планируем продолжать наш диалог», — отметил генсек НАТО.

Anadolu сообщало, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. 

По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.

1 июня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Турция предложила помощь в разминировании черноморских портов. Свою помощь в возобновлении импорта украинского зерна предлагали также США и Канада.

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Россия и Украина — крупнейшие поставщики зерновых культур. После начала военных действий мировые лидеры выражали опасения по поводу возможного продовольственного кризиса. В ООН в начале мая заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, которое невозможно вывезти.

Теги
зерно Турция НАТО Йенс Столтенберг
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