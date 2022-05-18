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FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, послы стран НАТО встретились в среду, 18 мая, чтобы обсудить заявки на вступление в блок, которые подали Хельсинки и Стокгольм, но Анкара не дала переговорам начаться.

В НАТО отказались комментировать информацию о блокировке переговоров и привели заявление генсека Йенса Столтенберга о том, что «необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников». По его словам, в альянсе рассчитывают «проработать все вопросы и прийти к быстрому решению».

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