Генсек призвал учесть опасения Турции из-за Финляндии и Швеции в НАТО

Йенс Столтенберг считает, что страны должны быть вместе «в этот исторический момент» и что достигнуть консенсуса удастся. Финляндия и Швеция решили подать заявку в НАТО. Анкара отказалась поддерживать членство этих стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал учесть опасения Турции по поводу членства в альянсе Финляндии и Швеции. Об этом он написал в Twitter.

«Поговорил с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндия и Швеция подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — отметил Столтенберг.

15 мая генсек на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД натовских стран выразил уверенность, что блок сможет найти точки соприкосновения с Анкарой и достигнуть консенсуса.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны, по мнению Анкары, потворствуют террористическим организациям и вводили санкции против республики. Как сообщал турецкий телеканал TRT Haber, североевропейские государства не стали выдавать Турции 33 членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет» (ФЕТО), признанных в стране террористическими.

Финляндия и Швеция приняли решение подать заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинистё назвал ошибочным «отказ от традиционной политики военного нейтралитета», поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует». Позже на саммите ОДКБ он заявил, что у России «нет проблем с этими государствами», поэтому их членство в альянсе не создает непосредственной угрозы для России. Однако Москва отреагирует «соответствующим образом» в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории этих стран, предупредил Путин. «И какой она [реакция] будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте, — сказал он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объяснял причины, побудившие Хельсинки изменить политику невступления в блоки, военными действиями на Украине.