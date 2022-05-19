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В Финляндии отвергли вероятность размещения баз НАТО и ядерного оружия

НАТО не заинтересовано в размещении в Финляндии баз или ядерного оружия; кроме того, такое решение может быть принято только на национальном уровне, никто не способен его навязать Хельсинки, указала премьер Санна Марин
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Тема открытия на территории Финляндии баз стран НАТО или размещения ядерного оружия в случае вступления страны в альянс не обсуждается, заявила в интервью Corriere della Sera премьер-министр Санна Марин.

«Никто не будет навязывать нам ядерное оружие или базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке», — сказала она, подчеркнув, что он может решаться на национальном уровне. По мнению Марин, в НАТО не заинтересованы в их размещении в Финляндии.

Объясняя решение Хельсинки вступить в альянс, премьер напомнила о принципе коллективной обороны (ст. 5 Североатлантического пакта). «Но мы также обязаны помогать другим в случае нападения. У нас хорошие оборонительные возможности, мы тратим более 2% ВВП на оборону», — заявила Марин. По словам политика, Финляндия многое вложила в безопасность страны из-за «большого и агрессивного соседа» у границ.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В то же время она указала, что решение подать заявку на членство в НАТО «является актом мира, а не актом войны». «Мы должны сделать так, чтобы на финской земле никогда не было войны, и мы всегда будем пытаться решать проблемы дипломатическим путем», — заверила Марин.

Ядерное оружие есть у трех членов Североатлантического альянса — США, Франции и Великобритании. По мнению профессора Томми Койвула из Университета национальной обороны Финляндии, в случае вступления страны в НАТО, ей не предложат разместить ядерное оружие, но Хельсинки включат в группу планирования для обсуждения принципов его применения. Старший научный сотрудник Института международных отношений Матти Песу заявил, что ядерное оружие стран — членов альянса «выступает в качестве общего сдерживающего фактора», передает Yle.

Против размещения ядерного оружия и постоянных баз на своей территории выступает и Швеция, которая подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией. Их должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса, а затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок. Турция не готова поддержать вступление скандинавских стран в блок, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он объяснил это санкциями против Анкары и отказом Финляндии и Швеции экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Помешать присоединению Финляндии и Швеции к НАТО призывает и президент Хорватии Зоран Миланович, но его не поддерживают премьер-министр и глава МИДа страны.

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Российский президент Владимир Путин говорил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура. Представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что российское Минобороны подготовит «сюрприз» в этом случае.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия премьер-министр военная база ядерное оружие НАТО
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