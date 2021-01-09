Последствия беспорядков в конгрессе для Трампа. Главное
Что известно к 7:00 мск
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Байден заявил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать конгресс. По мнению избранного президента, Трамп не способен управлять страной. Байден обвинил действующего главу государства в поощрении беспорядков в Вашингтоне. Он также призвал сенат быстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности.
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Демократы представили проект импичмента Трампу за «разжигание мятежа». Они полагают, что президент «умышленно» делал заявления, которые привели к беспорядкам и «беспределу в Капитолии», а также оказал давление на власти Джорджии. Помимо отставки Трампа демократы хотят запретить ему вновь участвовать в президентских выборах.
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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Соцсеть не устроили два поста президента. В одном из них он заявил, что его сторонники «не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде», а в другом написал, что не придет на инаугурацию Байдена.
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Трамп в ответ заявил, что Twitter — «это не про свободу слова». «Мы не будет молчать!» — написал он в официальном, не личном аккаунте президента США, однако Twitter почти сразу удалил там его посты. В них Трамп также заявил, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы.
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Расследование обстоятельств нападения на одного из сотрудников полиции Капитолия, который умер от полученных ранений, будут вести не только полицейские Вашингтона, но и ФБР.
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Washington Post сообщила, что одному из задержанных участников штурма Капитолия в суде потребовался переводчик с русского языка. Задержанный отрицал участие в атаке на здание.
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Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена, которая должна состояться 20 января.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после блокировок аккаунтов в соцсетях президента США Дональда Трампа они с ним стали «в чем-то похожи». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. «Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров.
- Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал шуточный твит с объяснением причины штурма здания конгресса США сторонниками Трампа. «Вот что случается, если отменяешь Burning Man», — написал бизнесмен.
- Офицер полиции Капитолия скончался от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне. Это пятый человек, умерший в результате штурма здания конгресса 6 января.
- Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга у конгресса и штурма здания, «заплатят» за это. Президент намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти Байдену и заверил, что инаугурация пройдет, как и было запланировано, 20 января. Трамп также призвал американцев объединиться и примириться.
- И.о. прокурора округа Колумбия не исключил, что в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне могут быть предъявлены обвинения самому Трампу. Майка Шервина спросили, попадут ли в поле зрения прокуроров заявления Трампа о том, что если демократы займут Белый дом, он и его сторонники «будут драться как в аду». На это он ответил, что прокуроры будут проверять действия каждого, кто сыграл свою роль в произошедшем, и в случае доказательств преступления, ему будет предъявлено обвинение.
- Ранее стали звучать призывы отстранить Трампа от власти и передать на оставшиеся дни все полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Среди требовавших отставки спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате Чак Шумер и губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган. Пелоси и Шумер заявили, что потребовали от Пенса ответа на свое предложение, но не получили его.
- Американские СМИ сообщили, что Пенс не желает отстранять Трампа от должности.
- Избранный президент Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.
- Из администрации Дональда Трампа стали массово увольняться чиновники, среди них — старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли. Также об отставке объявила министр транспорта США Элейн Чао и министр образования Бетси Девос.
- Полицейского в Вашингтоне, причастного к стрельбе с летальным исходом в среду, отстранили от работы.
В среду, 6 января, конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента США. Ранее результаты огласила коллегия выборщиков. Согласно им, кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддержали 306 выборщиков, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 выборщиков. Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах.
Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Позже протестующие прорвались в здание конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным CNN, несколько полицейских получили ранения.
Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее около конгресса «мятежом». Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно.
Итоги выборов утвердили уже 7 января.