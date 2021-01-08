СМИ узнали о нежелании Пенса досрочно отстранять Трампа
Вице-президент США Майк Пенс не хочет применять 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет отстранить президента Дональда Трампа, сообщают Business Insider и The New York Times со ссылкой на источники.
Ранее с такой инициативой выступили демократы, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Как пишет NYT, решение Пенса не применять поправку поддержали несколько чиновников из кабинета Трампа. По данным издания, они считают, что такие действия скорее усугубят хаос в Вашингтоне, нежели сдержат его.
Пока неясно, когда Пенс известит конгресс о своей позиции, пишет газета.
За несколько часов до этого Пелоси призвала досрочно лишить Трампа президентских полномочий, передав временное управление страной в руки Пенса. Упомянутая ею 25-я поправка к Конституции позволяет вице-президенту инициировать передачу себе полномочий с согласия членов правительства в случае, если президент будет признан недееспособным.