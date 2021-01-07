Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное

По плану, бумаги с результаты выборов от каждого из 50 штатов и от столичного округа Колумбия приносят в зал палаты представителей в шкатулках из красного дерева. Представители от обеих партий, Республиканской и Демократической, вслух зачитывают результаты. После оглашения результатов, любой член конгресса может взять слово и заявить о своем несогласии с результатом, для того, чтобы жалобы были рассмотрены, они должны быть поданы в письменной форме. В случае получения письменных возражений, конгрессмены расходятся по своим палатам, где обсуждают поданные возражения и голосуют. Необходимо большинство голосов для того, чтобы результат был оспорен.

Были ли проблемы в прошлом

Утверждение результатов выборов — последний шаг в подведении итогов выборов в США. В абсолютном большинстве случаев эта процедура была простой формальностью. С 1887 года, когда был принят закон о подсчете голосов, попытки оспорить результат предпринимались всего три раза, последний раз — 16 лет назад. Тогда, в январе 2005 года, сенатор от Демпартии Барбара Боксер и конгрессмен от той же партии Стефани Таббс Джонс, вынесли на голосование вопрос о непризнании результатов выборов в Огайо. И в сенате, и в палате представителей большинство их инициативу не поддержали. В итоге обе палаты признали победу республиканца Джорджа Буша-младшего над демократом Джоном Керри.

Почему в этот раз возникли проблемы

Действующий президент Дональд Трамп на протяжении всей выборной кампании указывал на многочисленные нарушения, которые якобы были допущены в ходе голосования. Одной из главных претензий президента было голосование по почте, которое на этих выборах стало рекордным из-за эпидемии коронавируса.

После голосования избирателей 3 ноября, представители штаба Трампа, Республиканской партии и его сторонников подали около 60 исков с различными требованиями отменить результаты выборов в отдельных штатах. Однако ни один из исков не получил развитие, приводит данные новостной портал Vox. В итоге к 6 января все штаты, в том числе с губернаторами-республиканцами во главе, признали законными полученные в штатах результаты голосования. Результаты народного голосования были поддержаны на втором этапе выборов — голосовании выборщиков 15 декабря. Тогда ни один из членов коллегии выборщиков не пошел против воли большинства в своем штате. После этого Трамп призвал своих сторонников оказать сопротивление 6 января. В Республиканской партии призыв президента поддержали по меньшей мере 13 членов конгресса.

На что рассчитывают сторонники Трампа

Учитывая существующий расклад голосов, результаты выборов должны быть утверждены. В сенате большинство у республиканцев (53 сенатора из 100), в палате представителей перевес у демократов — 232 из 435. Однако большинство республиканцев, включая лидера республиканского большинства в сенате Митча МакКоннелла заявили, что не собираются возражать против утверждения выборов. Тем не менее 13 конгрессменов от президентской партии решили подать возражения. Объяснений этому американские эксперты дают несколько. Среди тех, кто решил опротестовать выборы, сравнительно молодые и популярные политики — например, сенатор Тед Круз, который считает необходимым не признавать результаты выборов в Аризоне, однако оснований не привел. Подавая свои возражения они показывают, что слышит обеспокоенность своих избирателей. Также они могут рассчитывать на голоса сторонников Трампа в своих избирательных округах в преддверии довыборов в конгресс в 2022 году и выборов президента и конгресса в 2024 году.

То, что борьба вообще происходит, свидетельствует о сохраняющемся влиянии Трампа, пишет Bloomberg. Последствия могут сказаться на промежуточных выборах 2022 года — призывы к возражениям против результатов более широко распространены среди республиканцев в палате представителей, которые находятся в уязвимом положении и в ходе предвыборной кампании им может быть брошен вызов на этапе праймериз. «Я думаю, что это не только нелепо, но и опасно», — сказал бывший конгрессмен от Республиканской партии Денвер Ригглман: «Я нахожу удивительным, что люди подчиняются тому, кто проиграл выборы, потому что они беспокоятся о праймериз или сборе средств». Дело не в поддержке Трампа, а в реакции на настроения рассерженных и раздраженных сторонников Трампа, считает Джейсон Миллер, советник кампании Трампа в 2016 и 2020 годах.