Байден заявил о мятеже в Вашингтоне

Джозеф Байден требует от Трампа немедленно осудить действия своих сторонников, захвативших здание конгресса США. События в Вашингтоне он назвал не просто протестами, а мятежом

Избранный президент США Джозеф Байден выступил с обращением к нации. Он заявил, что происходящее в Вашингтоне является мятежом и призвал прекратить беспорядки.

Байден потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников.

«Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту», — сказал он.

К Капитолию, где продолжаются столкновения протестующих с полицией, уже направляются силы Национальной гвардии. Задействовать войска приказал Дональд Трамп.