Трамп призвал сторонников «отправиться домой с миром» из Конгресса США
Протестующие сторонники Дональда Трампа, которые ворвались в здание Конгресса США, должны «отправиться домой с миром». Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам. Оно опубликовано в Twitter президента.
«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас», — сказал он. «Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — добавил президент США. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.
По его словам, протестующие должна помнить, что «у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать людей, которые занимаются поддержанием закона и порядка». «Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал», — обратился к ним президент США.