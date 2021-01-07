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Выборы президента США ,  
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Трамп призвал сторонников «отправиться домой с миром» из Конгресса США

Протестующие, которые ворвались в здание Конгресса США должны помнить о том, что «у нас закон и порядок», заявил президент Дональд Трамп. В то же время он заявил, что «понимает боль» и «слышит сердца» своих сторонников

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Протестующие сторонники Дональда Трампа, которые ворвались в здание Конгресса США, должны «отправиться домой с миром». Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам. Оно опубликовано в Twitter президента.

«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас», — сказал он. «Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — добавил президент США. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.

По его словам, протестующие должна помнить, что «у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать людей, которые занимаются поддержанием закона и порядка». «Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал», — обратился к ним президент США.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Ранее протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, который утверждал итоги выборов президента страны. Избранный президент США Джозеф Байден назвал это «мятежом», а Трамп распорядился отправить национальную гвардиюк Конгрессу США.

Согласно результатам голосования выборщиков, Трамп набрал 232 голоса, его соперник от Демократической партии Джозеф Байден — 306. Трамп неоднократно заявлял, что результаты выборов были сфальфицированы и пытался опротестовать их.

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