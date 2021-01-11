Палата представителей предложит Пенсу отстранить Трампа от власти

По словам Нэнси Пелоси, Трамп представляет «неминуемую угрозу» Конституции и демократии США. Пенс должен будет в течение 24 часов дать ответ на резолюцию с предложением запустить процесс отстранения президента от власти

Нэнси Пелоси (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

В понедельник, 11 января, палата представителей американского конгресса начнет рассматривать резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, ее цитирует ABC News.

Поправка призывает Пенса «созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки [к Конституции], объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности», - заявила она.

По словам Пелоси, если единогласное одобрение документа не будет достигнуто, палата представителей проголосует по нему во вторник, 12 января, а затем начнет рассматривать вопрос об импичменте. «Мы призываем вице-президента дать ответ в течение 24 часов», — сказала спикер.

«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что нынешний президент представляет для них неминуемую угрозу», — добавила Пелоси.