Twitter запретил лайкать и репостить обращение Трампа

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Twitter запретил пользователям лайкать и репостить обращение президента США Дональда Трампа к своим сторонникам. При открытии страницы с обращением появляется надпись, в которой говорится о спорности заявлений о фальсификации выборов.

«Заявление о фальсификациях на выборах являются спорными. Данный твит не может быть прокомментирован, лайкнут или репостнут из-за риска насилия», — говорится в сообщении под видеозаписью Трампа.

В своем обращении к сторонникам Трамп призвал протестующих, которые ворвались в здание Конгресса, разойтись по домам «с миром». «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал Трамп.