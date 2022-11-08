Макрон посоветовал не ставить радикальных условий для переговоров

Президент Франции считает, что в какой-то момент Украине и России придется вернуться за стол переговоров, так что сторонам конфликта не стоит ставить радикальные условия, отказываясь от диалога

Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Украину и Россию не принимать поспешных решений и ставить радикальные предварительные условия, отказываясь от переговоров. Об этом заявил на пресс-конференции на полях 27-й конференции ООН по климату в Египте, передает телеканал LCI.

«Я думаю, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров. Сегодня преждевременно ставить совершенно радикальные предварительные условия», — сказал Макрон.

При этом он отметил, что именно Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет.

Москва и Киев после начала спецоперации вели переговоры посредством встреч делегаций с обеих сторон, однако в мае этот процесс был приостановлен.

30 сентября после подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, президент Владимир Путин призвал Украину «немедленно прекратить все боевые действия» и вернуться за стол переговоров. В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин.

В российском МИДе говорили, что Москва готова к любым контактам по Украине и не закрывает дверь в переговорном процессе. В Кремле также отмечали, что открыты к переговорам с Киевом, но сейчас не видят возможности для них из-за отказа самого Киева от диалога.

7 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Киев никогда не отказывался от переговоров, однако сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, «потом все остальное». «Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — написал Подоляк.

До этого Зеленский говорил, что лидеры некоторых стран подталкивают Киев к компромиссам с Москвой, но, по его словам, «хеппи-энда» с Россией не будет, так что нужно строить «очень прагматичные отношения». «Мы там уже были [в договоренностях с Россией], для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем эта история закончится и не хочу ждать концовку», — заявил президент Украины.

Путин же в свою очередь подчеркивал, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, и эта позиция неизменна. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал российский лидер.